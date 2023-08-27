​Румунія очікує підписання протоколів для навчання українських пілотів на винищувачах F-16

"Йде війна між диктатором і вільним світом... яку Європа не може дозволити собі програти", - наголосив прем'єр Марчел Чолаку.

Румунія бере участь у підготовці українських пілотів до польотів на винищувачах F-16, наданих членами НАТО, і чекає необхідних документів, що дозволяють почати їх навчання.

Про це повідомив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку в інтерв'ю виданню Financial Times, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я очікую підписання протоколів у найближчі кілька днів, що є останньою перешкодою", - сказав він.

Він також зазначив, що логістика вже налагоджена.

"Йде війна між диктатором і вільним світом... яку Європа не може дозволити собі програти", - також додав Чолаку.

Нагадаємо, 11 липня було оголошено, що Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія домовилися почати підготовку українців на F-16. Таким чином було сформовано "повітряну коаліцію".

США розпочнуть льотну підготовку українських пілотів на F-16 у жовтні.

21 серпня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що українські льотчики 2023 і 2016 років випуску вже проходять підготовку на винищувачах F-16 у Великій Британії та Швеції.