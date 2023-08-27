​Румунія очікує підписання протоколів для навчання українських пілотів на винищувачах F-16

Румунія бере участь у підготовці українських пілотів до польотів на винищувачах F-16, наданих членами НАТО, і чекає необхідних документів, що дозволяють почати їх навчання.
Про це повідомив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку в інтерв'ю виданню Financial Times, передає "Інтерфакс-Україна".
"Я очікую підписання протоколів у найближчі кілька днів, що є останньою перешкодою", - сказав він.
Він також зазначив, що логістика вже налагоджена.
"Йде війна між диктатором і вільним світом... яку Європа не може дозволити собі програти", - також додав Чолаку.
Нагадаємо, 11 липня було оголошено, що Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія домовилися почати підготовку українців на F-16. Таким чином було сформовано "повітряну коаліцію".
США розпочнуть льотну підготовку українських пілотів на F-16 у жовтні.
21 серпня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що українські льотчики 2023 і 2016 років випуску вже проходять підготовку на винищувачах F-16 у Великій Британії та Швеції.