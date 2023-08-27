США планують постачати Україні касетні боєприпаси для реактивної артилерії, - The Washington Post

У Вашингтоні також мають намір обговорити створення "сил майбутнього", які змогли би стримати Росію.

Сполучені Штати вважають необхідною подальшу підтримку України, і наступним кроком має стати постачання касетних боєприпасів для реактивної артилерії.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Зазначається, що такі боєприпаси можуть вражати глибше, ніж артилерійські версії, які США почали постачати Україні минулого місяця.

У Вашингтоні також планують обговорити створення "сил майбутнього", які змогли би стримати Росію. До цієї концепції включають постачання винищувачів F-16, які скоро надійдуть до України.

Як зазначає The Washington Post, Київ і союзники намагаються додати до переліку необхідного озброєння системи ATACMS. Однак у Пентагоні продовжують відмовляти, посилаючись на їх недостатню кількість.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американські касетні боєприпаси прискорили український наступ. Вони знищують російські окопи та артилерійські системи в районі, де українські війська планують просуватися.

За даними The Washington Post, Україна почала використовувати на полі бою касетні боєприпаси із липня.