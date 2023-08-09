Американські касетні боєприпаси прискорили український наступ, - The Wall Street Journal

Ці боєприпаси знищують російські окопи та артилерійські системи в районі, де українські війська планують просуватися.

Нещодавно поставлені касетні боєприпаси американського виробництва дали новий поштовх кампанії України з повернення території, захопленої Росією, після тижнів незначного прогресу, пише The Wall Street Journal.

Українські солдати кажуть, що використовували касетні бомби, які випускають десятки менших бомб і можуть спричинити руйнування на ширшій території, ніж звичайні артилерійські снаряди, щоб вразити зосередження російської піхоти, групи техніки та інші цілі, розчищаючи шлях для наступу.

Контрнаступальні операції Києва були важкими перед лицем широких мінних полів і переваги повітряної потужності Москви, які перешкоджали широкомасштабним зусиллям із використання танків і бронетехніки, наданих Заходом, щоб досягти та пробити лінії російських військ, які закріпилися.

Хоча самі по собі касетні бомби не можуть рішуче змінити баланс сил на полі бою на користь України, солдати кажуть, що вони допомогли їм захопити російські позиції, яких вони намагалися досягти.

Боєприпаси були поєднані зі зміною тактики, що дозволило українським військам подекуди просунутися на відстань удару до основних рубежів оборони Росії.

Зазначимо, у Генштабі Естонії вважають, що наступ України може дати результати до зими. Це залежить від кроків Росії, дії якої непередбачувані.

Нагадаємо, за даними українського Генштабу, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.