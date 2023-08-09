Посвідчення водія можна буде пересилати через міжнародну пошту

Уряд також спростив отримання та оформлення техпаспорта і номерних знаків.

Кабінет міністрів України спростив отримання та оформлення техпаспорта і номерних знаків.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драпʼятий, відповідну постанову уряд схвалив вчора.

Посвідчення водія можна буде пересилати через міжнародні поштові відправлення.

“Ця опція є особливо актуальною в умовах повномасштабної війни Росії проти України, коли громадяни нашої держави, проживаючи за кордоном, зможуть здійснити обмін посвідчення водія через Дію або ЕКВ, отримавши пластиковий документ у поштовому відділенні відповідної країни”, − зазначив Драпʼятий.

Постановою також визначено особливості електронної інформаційної взаємодії МВС з іншими суб’єктами для автоматизації процесу перевірки відомостей, необхідних для надання послуги сервісними центрами міністерства внутрішніх справ.

“Це питання є важливим, зокрема, з огляду на комплексну підготовку до повноцінного впровадження послуги реєстрації автомобіля онлайн (вересень 2023 року)”, − додав урядовець.

Станом на сьогодні посвідчення водія можна обміняти через застосунок Дія, або в електронному кабінеті водія, і в межах України − поштовим звʼязком. За неповний рік цією опцією скористалися більше 25 000 осіб.

Нагадаємо, Верховна Рада дозволила самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання водійського посвідчення.