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Правоохоронці перекрили канал контрабанди кокаїну з Чехії

Збутом наркотиків займалися мешканці Київської області.

Правоохоронці перекрили канал контрабанди кокаїну з Чехії
Фото: Офіс генпрокурора

Національна поліція перекрила міжнародний канал контрабанди наркотиків і вилучили кокаїн на близько 500 тисяч доларів.

Про це повідомили у МВС.

32-річний житель м. Бровари спільно із місцевою мешканкою займалися збутом гуртових партій кокаїну. Вони постачали наркотики із Чехії. Чоловік їздив за кордон за “товаром”, який перевозив через митницю в автомобілі, приховуючи у підготовленому схроні.

Зловмисники зберігали заборонені речовини в орендованій квартирі жінки, вона фасувала товар і передавала для реалізації.

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Такий “бізнес” приносив близько 450 тисяч доларів США прибутку щомісяця.

Чоловіка затримали, коли він намагався збути кілограм кокаїну. Дилеру повідомили про підозру, суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, італійська влада конфіскувала рекордну партію кокаїну вагою 5,3 тонни, що перевозилися між кораблями біля південного узбережжя Сицилії.

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