Росіяни влучили у будинок на Харківщині, є жертви

Російська армія обстріляла село Кучерівка Куп’янського району Харківської області, є жертви.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Окупанти влучили у будинок.

Відомо про двох загиблих і трьох поранених людей.

Нагадаємо, в ОДА зранку повідомили, що внаслідок обстрілів Харківщини загинула жінка, є поранені. Ворог обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Росіяни декілька разів за ніч гатили по Херсону. Загинула жінка, семеро травмованих. Серед обстріляних обʼєктів – багатоповерхівка.