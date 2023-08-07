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Росіяни влучили у будинок на Харківщині, є жертви

Окупанти влучили у будинок.

Росіяни влучили у будинок на Харківщині, є жертви
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов

Російська армія обстріляла село Кучерівка Куп’янського району Харківської області, є жертви.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Окупанти влучили у будинок.

Відомо про двох загиблих і трьох поранених людей.

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Нагадаємо, в ОДА зранку повідомили, що внаслідок обстрілів Харківщини загинула жінка, є поранені. Ворог обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Росіяни декілька разів за ніч гатили по Херсону. Загинула жінка, семеро травмованих. Серед обстріляних обʼєктів – багатоповерхівка. 

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