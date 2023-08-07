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Фатальна жінка на пагорбі
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Унаслідок обстрілів Харківщини загинула жінка, є поранені

Ворог обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Унаслідок обстрілів Харківщини загинула жінка, є поранені
Фото: Харківська ОВА

Унаслідок обстрілів Харківської області минулої доби загинув чоловік, чотири особи поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Учора близько 9:15 ранку ворог завдав удару по Харкову ракетою С-300. Було пошкоджено будівлю цивільного підприємства в Холодногірському районі. 

Ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Після обстрілів Куп'янська зазнав поранення 31-річний цивільний чоловік.

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У с. Путникове Куп'янського району зазнала поранення жінка 61 року та її 65-річний чоловік. 

Унаслідок удару керованою авіабомбою по селі Подоли Куп'янського району загинула жінка 57 років. Чоловік 66 років зазнав важкого поранення та був госпіталізований.

Росіяни вдарили керованою авіабомбою по селі Петропавлівка пошкоджено будівлі фермерського господарства, сталася пожежа. У селі Кучерівка пошкоджені приватні домоволодіння, сталася пожежа.

Унаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлю фермерського господарства.

“Тривають бої на Куп'янському напрямку. Минулої доби наші військові дали відсіч спробі ворога піти в наступ східніше Петропавлівки. Окупанти відступили з втратами”, − зазначив він.

Нагадаємо, росіяни декілька разів за ніч гатили по Херсону. Загинула жінка, семеро травмованих. Серед обстріляних обʼєктів – багатоповерхівка. 

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