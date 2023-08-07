На консультаціях у Саудівській Аравії звучали різні погляди щодо принципів миру для України, - Єрмак
На консультаціях у Саудівській Аравії звучали різні погляди щодо принципів миру для України, - Єрмак
Україна досягає прогресу щодо формули Зеленського. Що відомо про зустріч у Джидді
Україна досягає прогресу щодо формули Зеленського. Що відомо про зустріч у Джидді
В контексті майбутньої міграції важливо, щоб українську вчили в Узбекистані, Таджикистані, Манілі, на Філіппінах, - Глібовицький
В контексті майбутньої міграції важливо, щоб українську вчили в Узбекистані, Таджикистані, Манілі, на Філіппінах, - Глібовицький
Протистояння артилерії
Протистояння артилерії
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Інформація про те, що Саудівська Аравія представила ще один мирний план у Джидді не відповідає дійсності (уточнено)
Інформація про те, що Саудівська Аравія представила ще один мирний план у Джидді не відповідає дійсності (уточнено)
В Конституції РФ не записано жодних українських територій, – Подоляк відреагував на заяву Кремля
В Конституції РФ не записано жодних українських територій, – Подоляк відреагував на заяву Кремля
NGL: депутат міськради Львівської області, син нардепки Дмитро Копанчук із січня не повертався в Україну
NGL: депутат міськради Львівської області, син нардепки Дмитро Копанчук із січня не повертався в Україну
Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія втратила понад чверть мільйона військових

За минулу добу ЗСУ ліквідували 540 окупантів.

Росія втратила понад чверть мільйона військових
Фото: Скріншот з відео

Російська армія з 24 лютого 2022 року втратила близько 250 240 осіб. 540 окупантів Сили оборони ліквідували за минулу добу.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Українські захисники також знищили 4244 танків (+7), 8270 бойових броньованих машин (+8) та 4977 артилерійських систем (+12). 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Інші втрати РФ:

  • РСЗВ – 709 (+4) од, 
  • засоби ППО ‒ 467 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 311 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4154 (+28),
  • крилаті ракети ‒ 1377 (+18),
  • кораблі/катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7451 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 735 (+1).

Нагадаємо, на Таврійському напрямку ворог втратив за добу майже дві роти вбитими та пораненими.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies