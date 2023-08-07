Росія втратила понад чверть мільйона військових

Російська армія з 24 лютого 2022 року втратила близько 250 240 осіб. 540 окупантів Сили оборони ліквідували за минулу добу.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Українські захисники також знищили 4244 танків (+7), 8270 бойових броньованих машин (+8) та 4977 артилерійських систем (+12).

Інші втрати РФ:

РСЗВ – 709 (+4) од,

засоби ППО ‒ 467 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 311 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4154 (+28),

крилаті ракети ‒ 1377 (+18),

кораблі/катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7451 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 735 (+1).

Нагадаємо, на Таврійському напрямку ворог втратив за добу майже дві роти вбитими та пораненими.