Росія втратила понад чверть мільйона військових

Російська армія з 24 лютого 2022 року втратила близько 250 240 осіб. 540 окупантів Сили оборони ліквідували за минулу добу.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Українські захисники також знищили 4244 танків (+7), 8270 бойових броньованих машин (+8) та 4977 артилерійських систем (+12).
Інші втрати РФ:
- РСЗВ – 709 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 467 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4154 (+28),
- крилаті ракети ‒ 1377 (+18),
- кораблі/катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7451 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 735 (+1).
Нагадаємо, на Таврійському напрямку ворог втратив за добу майже дві роти вбитими та пораненими.