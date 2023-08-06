У Полтаві внаслідок вибуху газу в багатоповерхівці поранені двоє людей

Увечері неділі 6 серпня у Полтаві стався вибух в багатоквартирному будинку. Попередньо до вибуху призвів витік газу.

Про це повідомляє Суспільне Полтава.

За словами речника ГУ ДСНС Полтавської області Віталія Шкаревського, інцидент стався в мікрорайоні Інститут зв'язку.

"Попередня версія – вибух газу. На місці події працюють рятувальники та поліція. Двох людей госпіталізували до лікарні", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 червня в Києві у 16-поверховому житловому будинку стався вибух, спричинений витоком газу. Унаслідок вибуху сталося руйнування на 7 та 8 поверхах та загорання на площі 250 м.кв. Зруйновано 4 квартири. Загинуло троє людей, п’ятеро були травмовані.