Увечері росіяни обстріляли село на Херсонщині, поранені дві жінки

Увечері неділі 6 серпня російські окупанти обстріляли село Ольгівка Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

"Надвечір окупанти обстріляли Ольгівку. Один зі снарядів влучив у подвір’я приватного будинку. Двоє літніх жінок дістали поранення через російський обстріл", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що травмовані жінки 77 та 73 років. Із пораненнями кінцівок і акуботравмами їх госпіталізують до медзакладу.

Нагадаємо, за минулу добу, 5 серпня, росіяни здійснили 46 обстрілів Херсонської області, випустивши 188 снарядів з мінометів, артилерії та БпЛА. Четверо людей дістали поранення внаслідок російських атак.