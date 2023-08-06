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Увечері росіяни обстріляли село на Херсонщині, поранені дві жінки

Із травмами кінцівок постраждалих направили до лікарні.

Увечері росіяни обстріляли село на Херсонщині, поранені дві жінки
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Офісу генпрокурора України

Увечері неділі 6 серпня російські окупанти обстріляли село Ольгівка Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

"Надвечір окупанти обстріляли Ольгівку. Один зі снарядів влучив у подвір’я приватного будинку. Двоє літніх жінок дістали поранення через російський обстріл", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що травмовані жінки 77 та 73 років. Із пораненнями кінцівок і  акуботравмами їх госпіталізують до медзакладу.

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Нагадаємо, за минулу добу, 5 серпня, росіяни здійснили 46 обстрілів Херсонської області, випустивши 188 снарядів з мінометів, артилерії та БпЛА. Четверо людей дістали поранення внаслідок російських атак.

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