На саміті у Джидді Саудівська Аравія не пропонувала мирних ініціатив

За інформацією LB.ua Саудівська Аравія не пропонувала жодних мирних ініціатив. Про це заявили виданню джерела, знайомі з ходом перемовин.

"Це – фейк, і не відповідає дійсності", – зазначив співрозмовник.

Водночас нам підтвердили, що Китай дійсно під час переговорів порушував питання припинення вогню. Але жоден з учасників не виступив проти умови – виведення російських військ з усієї території України.

"Прямо ніхто не виступав проти пункту 6 – виведення російських військ з міжнародно-визнаної території України", – повідомили LB.ua.

Нас також поінформували, що сторони погодилися наповнити десять пунктів формули миру конкретним змістом та механізмами, які допоможуть її імплементувати.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Bild з посиланням на агентство dpa повідомило про презентацію у Джидді так званого саудівського мирного плану, який наче включає у себе чотири пункти: визнання територіальної цілісності України, припинення вогню, переговори за посередництва ООН та обмін полоненими.