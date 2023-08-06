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На Хмельниччині під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів загинув рятувальник

Сергію Лисюку був 41 рік.

На Хмельниччині під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів загинув рятувальник
Фото: Сергій Тюрін

Уночі 6 серпня під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу Хмельницької області загинув рятувальник Сергій Лисюк.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі під час ліквідації наслідків ворожої атаки загинув житель Старокостянтинівської громади Сергій Лисюк. Без батька залишилися двоє маленьких дітей", – йдеться у повідомленні.

Сестра Сергія написала у Facebook, що прощання з рятівником відбудеться 8 серпня об 11.00 в Гарнізонному будинку офіцерів в Старокостянтинові.

41-річний Сергій Лисюк був військовим, пройшов АТО. Він гасив пожежу, яка виникла внаслідок атаки і отруївся чадним газом. Медики намагались врятувати життя рятувальнику, але не змогли.

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Нагадаємо, з вечора 5 серпня окупанти тричі атакували Хмельницьку область. У Старокостянтинівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках. Вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні.

Також виникла пожежа складу відходів кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді. Займання складу ліквідували на площі 1 400 кв.м. На місці події працювали 16 рятувальників.

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