6 серпня внаслідок ворожого обстрілу в місті Оріхів сталася пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку на загальній площі 450 кв.м.

Про це повідомили у ДСНС України в Запорізькій області.

"Складність роботи полягала в тому, що місто постійно знаходиться під обстрілом з боку окупаційних військ та те, що пожежа в будинку відбувалася у квартирах з 5 по 9 поверх. Для ефективнішої роботи та оперативної ліквідації наслідків обстрілу, з обласного центру до місця події направлено пожежну автодрабину", - йдеться в повідомленні.

Під час ліквідації пожежі ворог здійснив повторний обстріл Оріхова.

"Аби не наражати особовий склад на небезпеку, співробітники ДСНС припинили роботи на висоті. Пожежа ліквідована. Жертв та постраждалих немає", - додали в ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 4 серпня зафіксовано 92 обстріли по 24 населених пунктах Запорізької області.