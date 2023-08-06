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В Оріхові згоріла дев’ятиповерхівка внаслідок обстрілу росіян

Під час ліквідації пожежі ворог здійснив повторний обстріл.

В Оріхові згоріла дев’ятиповерхівка внаслідок обстрілу росіян
Фото: ДСНС

6 серпня внаслідок ворожого обстрілу в місті Оріхів сталася пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку на загальній площі 450 кв.м.

Про це повідомили у ДСНС України в Запорізькій області.

"Складність роботи полягала в тому, що місто постійно знаходиться під обстрілом з боку окупаційних військ та те, що пожежа в будинку відбувалася у квартирах з 5 по 9 поверх. Для ефективнішої роботи та оперативної ліквідації наслідків обстрілу, з обласного центру до місця події направлено пожежну автодрабину", - йдеться в повідомленні.

Під час ліквідації пожежі ворог здійснив повторний обстріл Оріхова.

"Аби не наражати особовий склад на небезпеку, співробітники ДСНС припинили роботи на висоті. Пожежа ліквідована. Жертв та постраждалих немає", - додали в ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

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Нагадаємо, що 4 серпня зафіксовано 92 обстріли по 24 населених пунктах Запорізької області.

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