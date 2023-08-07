У Маріуполі виявили нову тактику приховування місця розташування окупантів.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Росіяни почали селитися в будинках “під ремонт” − там, де зачищено до бетону чи цегли.

“За будівельними парканами. Не привертаючи увагу місцевих, тому що навколо − мертві квартали”, − зазначив він.

Наразі встановлено до 5 таких місць розташування.

“Росіяни вчаться та адаптуються. Постійно. Якби не наш Маріупольський Спротив та проукраїнські маріупольці − подібна тактика мала шанс. Але, ніт”, − додав радник.

Нагадаємо, спротив зафіксував черговий доказ перевезення боєкомплектів через Маріуполь з Росії цивільними вантажівками.