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У Маріуполі виявили нову тактику приховування місця розташування окупантів

Росіяни почали селитися в будинках “під ремонт”.

У Маріуполі виявили нову тактику приховування місця розташування окупантів
Фото: EPA/UPG

У Маріуполі виявили нову тактику приховування місця розташування окупантів.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Росіяни почали селитися в будинках “під ремонт” − там, де зачищено до бетону чи цегли.

“За будівельними парканами. Не привертаючи увагу місцевих, тому що навколо − мертві квартали”, − зазначив він. 

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Наразі встановлено до 5 таких місць розташування. 

“Росіяни вчаться та адаптуються. Постійно. Якби не наш Маріупольський Спротив та проукраїнські маріупольці − подібна тактика мала шанс. Але, ніт”, − додав радник.

Нагадаємо, спротив зафіксував черговий доказ перевезення боєкомплектів через Маріуполь з Росії цивільними вантажівками.

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