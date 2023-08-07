В контексті майбутньої міграції важливо, щоб українську вчили в Узбекистані, Таджикистані, Манілі, на Філіппінах, - Глібовицький
В контексті майбутньої міграції важливо, щоб українську вчили в Узбекистані, Таджикистані, Манілі, на Філіппінах, - Глібовицький
Протистояння артилерії
Протистояння артилерії
NGL: депутат міськради Львівської області, син нардепки Дмитро Копанчук із січня не повертався в Україну
NGL: депутат міськради Львівської області, син нардепки Дмитро Копанчук із січня не повертався в Україну
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
На консультаціях у Саудівській Аравії звучали різні погляди щодо принципів миру для України, - Єрмак
На консультаціях у Саудівській Аравії звучали різні погляди щодо принципів миру для України, - Єрмак
Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
В Конституції РФ не записано жодних українських територій, – Подоляк відреагував на заяву Кремля
В Конституції РФ не записано жодних українських територій, – Подоляк відреагував на заяву Кремля
Україна досягає прогресу щодо формули Зеленського. Що відомо про зустріч у Джидді
Україна досягає прогресу щодо формули Зеленського. Що відомо про зустріч у Джидді
Інформація про те, що Саудівська Аравія представила ще один мирний план у Джидді не відповідає дійсності (уточнено)
Інформація про те, що Саудівська Аравія представила ще один мирний план у Джидді не відповідає дійсності (уточнено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Цієї суботи зафіксували пік споживання електрики за всі вихідні літа, − Укренерго

Через спеку українці нетипово використали більше електроенергії, ніж у робочий день п’ятниці.

Цієї суботи зафіксували пік споживання електрики за всі вихідні літа, − Укренерго
Фото: EPA/UPG

Цієї суботи, 5 серпня, був зафіксований найбільший максимум споживання електроенергії за всі вихідні літа. Про це повідомили в Укренерго.

У порівнянні з попередніми вихідними він був на 10,7% вищий. Для енергосистеми це потужність понад 5 теплових енергоблоків, які мали додатково включитися.

Крім цього, спожили на 1,5% більше, ніж у робочий день п’ятниці, що нетипово для вихідних. Причина – аномальна спека та активне використання кондиціонерів. 

“Таке високе споживання − суттєве навантаження на енергосистему, оскільки через масштабні ремонти на багатьох електростанціях можливість залучати додаткові потужності суттєво обмежена”, − йдеться у пресрелізі.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Відтак українців просять охолоджувати приміщення не нижче 23˚С; вимикати потужні електроприлади або користуватися ними по черзі; користуватися електроприладами зранку або вночі та вимикати світло, виходячи з приміщення.

В Укренерго додають, що через бойові дії загалом знеструмленими залишається 451 населений пункт. Внаслідок обстрілів росіянами є нові пошкодження у мережах на Сумщині, Харківщині та Херсонщині. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових. Водночас в Укренерго повідомили, що відновлено частину обладнання на одній з підстанцій у північно-східному регіоні.

Через негоду є знеструмлення у 276 населених пунктах у Волинській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях. Відновлення живлення триває.

Нагадаємо, Укренерго готується до найгірших сценаріїв цієї зими. Ключовими чинниками стійкості енергосистеми у новому опалювальному сезоні є відновлення енергооб'єктів, захист обладнання, захист неба та ощадливе споживання електроенергії населенням.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies