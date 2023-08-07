Українські військові взяли у полон 30 окупантів

ЗСУ знищили більш як 340 одиниць військової техніки ворога.

Минулого тижня українські військові на півдні та сході взяли в полон 30 окупантів.

Про це заявила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, повідомили у Military Media Center.

ЗСУ знищили більш як 340 одиниць військової техніки ворога, зокрема: танки, міномети, гаубиці, ракетні установки, вороже ППО.

Також вражено понад 70 місць скупчення особового складу російської армії, близько 10 пунктів управління, 15 зенітно-ракетних комплексів, понад 60 артилерійських установок, майже 10 складів з боєприпасами та станції радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, російська армія з 24 лютого 2022 року втратила близько 250 240 осіб. 540 окупантів Сили оборони ліквідували за минулу добу.