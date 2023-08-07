Авіапідтримка наземних операцій РФ не має оперативного ефекту, − британська розвідка

Військово-повітряні сили Росії продовжують розгортати значні ресурси для підтримки наземних операцій в Україні, але без вирішального оперативного ефекту.

Про це заявили у Міністерстві оборони Великої Британії.

Влітку російські тактичні бойові літаки зазвичай здійснювали понад 100 вильотів щодня, але вони майже завжди обмежувалися польотами над територією, яку контролює Росія, через загрозу з боку української ППО.

“Росія спробувала розв'язувати цю проблему, все частіше використовуючи бомби вільного падіння з пристроями, що збільшують дальність польоту. Однак вони ще мають продемонструвати стабільну точність”, − додали британці.

Вони зазначають, що на початку південного контрнаступу України з червня 2023 року російські ударні гелікоптери довели свою ефективність. Однак останніми тижнями ефективність тактичної авіації РФ у регіоні зменшилася.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 August 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ny7zQjiuMP — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 7, 2023

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українські пілоти, попри технічну перевагу в авіації, мають перевагу в моралі та майстерності, а коли керуватимуть винищувачами F-16, то не залишать російським загарбникам жодного шансу в українському небі.