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Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
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Росіяни декілька разів за ніч гатили по Херсону. Загинула жінка, семеро травмованих

Серед обстріляних обʼєктів – багатоповерхівка. 

Росіяни декілька разів за ніч гатили по Херсону. Загинула жінка, семеро травмованих
Фото: Офіс генерального прокурора

Цієї ночі російська армія декілька разів обстрілювала Херсон. Близько 00:50 окупанти вдарили по житловому будинку.

Вісім мешканців отримали ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні шпиталізували одну маломобільну особу, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла", – зазначив він.

Через пів години росіяни влаштували новий обстріл. Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка – контузія. 

Близько 03:15 армія ворога знову атакувала будинок. Поранено 93-річну жінку. З мінно-вибуховою травмою та контузією її шпиталізували.

За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок обстрілів Херсона травмовані щонайменше семеро людей. Також 6 серпня близько 21:10 окупанти завдали артилерійського обстрілу по селу Ольгівка Бериславського району. Постраждало двоє місцевих жителів, одного з них госпіталізовано. 

Крім цього, в ОВА навели дані за минулу добу. Противник здійснив 30 обстрілів області, випустивши 99 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА. По Херсону ворог випустив 12 снарядів. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію дачного кооперативу у Бериславі. Через російську агресію четверо людей дістали поранення.

Нагадаємо, що ворог інтенсифікував обстріли Херсона і вільної частини області. В ОВА це повʼязували з тим, що росіяни вдалося відновитися після втрат на лівому березі. 

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