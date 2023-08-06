Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
Україна досягає прогресу щодо формули Зеленського. Що відомо про зустріч у Джидді
Україна досягає прогресу щодо формули Зеленського. Що відомо про зустріч у Джидді
В контексті майбутньої міграції важливо, щоб українську вчили в Узбекистані, Таджикистані, Манілі, на Філіппінах, - Глібовицький
В контексті майбутньої міграції важливо, щоб українську вчили в Узбекистані, Таджикистані, Манілі, на Філіппінах, - Глібовицький
Протистояння артилерії
Протистояння артилерії
NGL: депутат міськради Львівської області, син нардепки Дмитро Копанчук із січня не повертався в Україну
NGL: депутат міськради Львівської області, син нардепки Дмитро Копанчук із січня не повертався в Україну
На консультаціях у Саудівській Аравії звучали різні погляди щодо принципів миру для України, - Єрмак
На консультаціях у Саудівській Аравії звучали різні погляди щодо принципів миру для України, - Єрмак
Інформація про те, що Саудівська Аравія представила ще один мирний план у Джидді не відповідає дійсності (уточнено)
Інформація про те, що Саудівська Аравія представила ще один мирний план у Джидді не відповідає дійсності (уточнено)
Хмельницька ОВА відзвітувала про якісну роботу ППО
Хмельницька ОВА відзвітувала про якісну роботу ППО
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог втратив за добу майже 2 роти вбитими та пораненими на Таврійському напрямку

Були знищені 6 складів боєприпасів окупантів.

Ворог втратив за добу майже 2 роти вбитими та пораненими на Таврійському напрямку
Фото: EPA/UPG

Протягом минулої доби, 5 серпня, ворог 21 раз атакував позиції Сил оборони на Таврійському напрямку та здійснив 608 обстрілів.

Про це повідомив у Telegram командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1 344 вогневих завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже 2 роти.

Було знищено 21 одиницю військової техніки противника. Зокрема, 3 ББМ, 10 артилерійських систем та мінометів, 2 БпЛА, 4 одиниці автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки. Також були ліквідовані 6 складів боєприпасів ворога.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, за тиждень, що минає, захисники України знищили близько 4 000 російських окупантів та 616 одиниць різного озброєння та військової техніки противника.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies