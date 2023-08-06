Ворог втратив за добу майже 2 роти вбитими та пораненими на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби, 5 серпня, ворог 21 раз атакував позиції Сил оборони на Таврійському напрямку та здійснив 608 обстрілів.

Про це повідомив у Telegram командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1 344 вогневих завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже 2 роти.

Було знищено 21 одиницю військової техніки противника. Зокрема, 3 ББМ, 10 артилерійських систем та мінометів, 2 БпЛА, 4 одиниці автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки. Також були ліквідовані 6 складів боєприпасів ворога.

Нагадаємо, за тиждень, що минає, захисники України знищили близько 4 000 російських окупантів та 616 одиниць різного озброєння та військової техніки противника.