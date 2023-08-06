Це два ключові шляхи сполучення окупантів.

У Збройних силах України підтвердили ураження Чонгарського та Генічеського автомобільних мостів.

Про це повідомляє у Telegram СтратКом ЗСУ.

"Близько 15:00 Сили оборони України уразили два ключові шляхи сполучення окупантів – Чонгарський та Геніченський автомобільні мости", – йдеться у повідомленні.

За інформацією російських ЗМІ, раніше окупаційні "адміністрації" заявили про обстріли двох мостів на межі Херсонської області і Криму – Чонгарського та споруди через протоку Тонка, який зʼєднує Генічеськ Херсонської області з Арабатською Стрілкою.

Фото: Іван Федоров у Telegram Наслідки обстрілу Збройними силами Чонгарського мосту 6 серпня

Так, окупаційний "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив про "ракетний удар у районі Чонгарського моста". Унаслідок влучання, за його словами, є пошкодження дорожнього полотна.

"Виконувач обовʼязків губернатора" Херсонської області Володимир Сальдо повідомив про обстріл мосту через протоку Тонка. Сальдо стверджує, що загалом було випущено 12 ракет, 9 із яких нібито були збиті.

Фото: Іван Федоров у Telegram Наслідки обстрілу Збройними силами Чонгарського мосту 6 серпня

Пропускний пункт Чонгар – один з трьох на межі окупованого Криму та Херсонської області. Його роботу тимчасово припинено. Пропускні пункти Армянськ та Перекоп працюють у штатному режимі.

Росіяни використовували Чонгарський автомобільний міст для доставки боєприпасів і палива з окупованого Криму російському угрупованню на південному сході України.

Фото: Іван Федоров у Telegram Наслідки обстрілу Збройними силами Чонгарського мосту 6 серпня

Нагадаємо, 29 липня Збройні Сили України заявили про успішний удар по Чонгарському мосту. Міст був закритий, біля нього виникли кілометрові черги. Гауляйтер окупованої частини Херсонщини Сальдо казав, що українці намагалися уразити міст ракетами Storm Shadow.