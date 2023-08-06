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На Сумщині поновив роботу гуманітарний коридор для біженців з окупованих територій

На українському кордоні діє волонтерський центр.

Українці, які евакуйовуються з окупованих територій, можуть повернутися на підконтрольну територію України через пункт пропуску Колотилівка (РФ) – Покровка (Україна).

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За даними Мінреінтеграції, в Сумській області поновив роботу гуманітарний коридор Колотилівка – Покровка.

«Від вчорашнього дня (5 серпня – ред.), пункт перетину на кордоні Бєлгородської та Сумської областей знову відновив свою роботу», - розповіли в міністерстві.

На українському кордоні діє волонтерський гуманітарний центр, де українці можуть отримати безкоштовну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу, а також переночувати та дістатися до Сум або інших міст України.

Охочі евакуюватися із Сумської області можуть скористатися спеціальним евакуаційним поїздом Суми-Київ. Він щодня курсує з Сум: відправляється о 6:47 і прибуває до Києва об 11:41. На вокзалі Укрпошта виплачує кожному громадянину по прибуттю 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб. Усіх охочих Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району.

Зазначимо, що російські війська регулярно обстрілюють Сумську область.

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Нагадаємо, що у липні у Полтавській області відбулося відкриття модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб. 

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