У Москві заявили про спробу атаки безпілотником

Москва заявила про запобігання спробі атаки безпілотником. Московський мер сказав, що це відбулося близько 11 години ранку за їхнім часом.

Традиційно росіяни стверджують, що обʼєкт було збито. При цьому з аеропорту "Внуково" тимчасово відкладали всі вильоти та прибуття.

1 серпня в Кремлі визнали "очевидну" загрозу атак безпілотників на Москву. Це відбулося після пʼятої атаки за попередні місяці. Тієї ночі безпілотники атакували бізнес-центр в так званому Москва-Сіті – комплексі елітних новобудов. В атакованій будівлі розташовані офіси декількох російських міністерств.

Ця ж сама будівля вже зазнала атаки 30 липня. Тоді влучання теж були саме в ті вікна, що належать міністерським офісам. Документи із них повипадали на вулицю. За два дні до того в російській столиці теж говорили про "атаку безпілотника". Також атака БпЛА відбулася 24 липня. Тоді атакували локацію, поруч із якою розташовано штаб-квартиру ГРУ з кіберзлочинства.