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У Москві заявили про спробу атаки безпілотником

З аеропорту "Внуково" тимчасово припиняли всі рейси. 

У Москві заявили про спробу атаки безпілотником
Фото: EPA/UPG

Москва заявила про запобігання спробі атаки безпілотником. Московський мер сказав, що це відбулося близько 11 години ранку за їхнім часом.

Традиційно росіяни стверджують, що обʼєкт було збито. При цьому з аеропорту "Внуково" тимчасово відкладали всі вильоти та прибуття.

1 серпня в Кремлі визнали "очевидну" загрозу атак безпілотників на Москву. Це відбулося після пʼятої атаки за попередні місяці. Тієї ночі безпілотники атакували бізнес-центр в так званому Москва-Сіті – комплексі елітних новобудов. В атакованій будівлі розташовані офіси декількох російських міністерств.

Ця ж сама будівля вже зазнала атаки 30 липня. Тоді влучання теж були саме в ті вікна, що належать міністерським офісам. Документи із них повипадали на вулицю. За два дні до того в російській столиці теж говорили про "атаку безпілотника". Також атака БпЛА відбулася 24 липня. Тоді атакували локацію, поруч із якою розташовано штаб-квартиру ГРУ з кіберзлочинства.

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