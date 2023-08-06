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На Одещині 10-річний хлопчик загинув через зсув ґрунту

Хлопчик помер до приїзду швидкої допомоги.

На Одещині 10-річний хлопчик загинув через зсув ґрунту
Фото: Нацполіція

6 серпня в Одеському районі на узбережжі Чорного моря через зсув ґрунту загинув 10-річний хлопчик.

Про це повідомили у регіональному главку Національної поліції.

Трагедія сталася у селі Фонтанка.

"Вранці до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що на вулиці Набережній стався зсув обриву, унаслідок чого засипало дитину", – розповіли в управлінні.

Зазначається, що 10-річний хлопчик помер до приїзду швидкої допомоги та рятувальників. Заразі на місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, рятувальники, медики.

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Нагадаємо, що в районі гірського курортного селища Шові в Грузії стався зсув близько 5 мільйонів кубічних метрів землі. В результаті, пошкоджені лінії електропередач, зруйновані дороги й мости тощо. Внаслідок лиха загинуло 17 людей, серед них – українка.

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