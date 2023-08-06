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Ще на 590 зменшилася кількість окупантів в Україні

Протягом доби захисники знищили пʼять танків і 22 артилерійські системи ворога. 

Ще на 590 зменшилася кількість окупантів в Україні
Фото: Скріншот з відео

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 6 серпня 2023 орієнтовно склали 249 700 осіб. Минулої доби оборонці ліквідували ще 590 окупантів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ в Facebook. Інші втрати:

  • танків – 4237 (+5)
  • бойових броньованих машин – 8262 (+11)
  • артилерійських систем – 4965 (+22)
  • РСЗВ – 705 (+1)
  • засоби ППО – 466 (+0)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 311 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4126 (+10)
  • крилаті ракети – 1359 (+12)
  • кораблі/катери –18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7441 (+19)
  • спеціальна техніка – 734 (+4).

Фото: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook

Дані уточнюються. 

Нагадаємо, за вчорашній вечір і сьогоднішню ніч Сили оборони України збили 30 крилатих ракет і 27 ударних БпЛА ворога. Росіяни також били аеробалістичними ракетами "Кинджал", але дані щодо збиття цих ракет у Повітряних силах публічно не поширюватимуть. 

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