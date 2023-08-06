Ще на 590 зменшилася кількість окупантів в Україні

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 6 серпня 2023 орієнтовно склали 249 700 осіб. Минулої доби оборонці ліквідували ще 590 окупантів.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ в Facebook. Інші втрати:
- танків – 4237 (+5)
- бойових броньованих машин – 8262 (+11)
- артилерійських систем – 4965 (+22)
- РСЗВ – 705 (+1)
- засоби ППО – 466 (+0)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 311 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4126 (+10)
- крилаті ракети – 1359 (+12)
- кораблі/катери –18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7441 (+19)
- спеціальна техніка – 734 (+4).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, за вчорашній вечір і сьогоднішню ніч Сили оборони України збили 30 крилатих ракет і 27 ударних БпЛА ворога. Росіяни також били аеробалістичними ракетами "Кинджал", але дані щодо збиття цих ракет у Повітряних силах публічно не поширюватимуть.