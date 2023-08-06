Ще на 590 зменшилася кількість окупантів в Україні

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 6 серпня 2023 орієнтовно склали 249 700 осіб. Минулої доби оборонці ліквідували ще 590 окупантів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ в Facebook. Інші втрати:

танків – 4237 (+5)

бойових броньованих машин – 8262 (+11)

артилерійських систем – 4965 (+22)

РСЗВ – 705 (+1)

засоби ППО – 466 (+0)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 311 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4126 (+10)

крилаті ракети – 1359 (+12)

кораблі/катери –18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 7441 (+19)

спеціальна техніка – 734 (+4).

Фото: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook

Дані уточнюються.

Нагадаємо, за вчорашній вечір і сьогоднішню ніч Сили оборони України збили 30 крилатих ракет і 27 ударних БпЛА ворога. Росіяни також били аеробалістичними ракетами "Кинджал", але дані щодо збиття цих ракет у Повітряних силах публічно не поширюватимуть.