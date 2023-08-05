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На Харківщині російська бомба влучила в центр переливання крові, є загиблі та поранені

Наразі рятувальники ліквідовують пожежу.

На Харківщині російська бомба влучила в центр переливання крові, є загиблі та поранені
Фото: Офіс президента

Росія вдарила керованою авіабомбою по центру переливання крові в Харківські області. В результаті є загиблі та поранені

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Телеграмі.

"Керована авіаційна бомба Росії проти центру переливання крові в Україні. Цей вечір, Купʼянська громада на Харківщині. Є загиблі та поранені. Мої співчуття! Наші рятувальники ліквідовують пожежу", - написав він.

Президент наголосив, що один цей злочин війни говорить усе про російську агресію.

"Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів – це справа честі для всіх, хто цінує життя", - зазначив Зеленський.

Нагадаєм, сьогодні російські окупанти запустили ракети по території України. Були пуски з Чорного моря, а також летіли "Кинджали" з району Тамбова. Вперше за довгий час окупанти використали для пусків і територію Білорусі.

Вибухи лунали у Хмельницькій, Житомирській та Київській областях, а також у передмісті Запоріжжя.

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