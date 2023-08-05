У Києві запрацював сервіс пошуку перетримки для домашніх тварин "єКуточок"

У ньому також можна знайти або запропонувати послуги з вигулу, догляду та годування тварин.

У Києві почав працювати сервіс пошуку перетримки для домашніх тварин "еКуточок".

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

На сервісі також доступний пошук низки інших послуг.

Користувачі можуть створити акаунт двох типів: для тих, хто шукає тимчасовий притулок для тварини, і для тих, хто може його надати. Сервісом можуть користуватися також ветеринарні клініки, притулки, громадські організації. Можна знайти або запропонувати послуги з вигулу собак, догляду та годування тварин тощо. Або ж замовити професійну фотозйомку, дресирування, ветеринарний супровід та інше для своїх підопічних.

Платформа працює в тестовому режимі, проте зареєструватися на ній можна вже зараз.

Користуватись сервісом можуть не лише фізичні особи, а й ветеринарні клініки, притулки, громадські організації. Окрім послуги перетримки, у сервісі можна знайти або запропонувати послуги з вигулу собак, догляду та годування тварин тощо.

Також власники, опікуни чи волонтери зможуть через сервіс замовити додаткові послуги для своїх підопічних, наприклад, - професійну фотозйомку, дресирування, ветеринарний супровід та інше.

Нагадаємо, в квітні минулого року в Україні створили додаток для пошуку зниклих тварин.