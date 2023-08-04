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Третя окрема штурмова бригада вже скерувала виділені Києвом кошти на придбання необхідної техніки

На фронтові потреби Третьої окремої штурмової бригади виділили 40 мільйонів гривень.

Третя окрема штурмова бригада вже скерувала виділені Києвом кошти на придбання необхідної техніки

Додаткові кошти на підтримку ЗСУ, які були виділені за ініціативою мера Києва Віталія Кличка з бюджету міста на сесії Київради 25 липня, вже скеровані на придбання необхідної техніки для військових на передовій. Про це повідомили бійці Третьої окремої штурмової бригади у Telegram-каналі.

«Від столиці — фронту! Нещодавно рішенням КМДА було ухвалено пакет фінансової підтримки, спрямований на підсилення бойової спроможності українського війська. У тому числі 40 мільйонів гривень виділено на фронтові потреби Третьої окремої штурмової бригади, яка сьогодні продовжує виконувати бойові завдання на Бахмутському напрямку. Кошти від Києва вже скеровано на придбання автівок, дронів, іншої техніки та забезпечення необхідним бійців бригади», - йдеться у повідомленні.

Як все це працює на користь армії, бійці пообіцяли продемонструвати найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що Київська міська рада на сесії 25 липня проголосувала за рішення, ініційоване мером Києва Віталієм Кличком, про збільшення допомоги військовим до 5 млрд грн. Як повідомляв Кличко, ці кошти призначені для придбання дронів, антидронових засобів та іншої техніки, потрібної захисникам. 

Також повідомлялося, що загалом з початку війни Київ виділив на потреби ЗСУ з міського бюджету 1,2 млрд гривень.

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