Президент провів нараду з підготовки саміту Кримської платформи

Готуєтсья не лише саміт, а й "парламентський вимір Кримської платформи.

Президент Володимир Зеленський провів нараду з підготовки саміту Кримської платформи.

Про це він розповів у відеозверненні.

"Нарада щодо Кримської платформи, зміст саміту, міжнародна присутність на саміті. Її вплив на нашу можливість чинити тиск постійно для звільнення Криму. Ми працюємо над деталями", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що готуєтсья не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, а й "парламентський вимір Кримської платформи. Цей саміт буде восени".

Нагадаємо, Кримська платформа об’єднує вже понад 60 держав та міжнародних організацій. У січні ще однією учасницею стала Коста-Рика. А в липні президентка Угорщини Каталін Новак повідомила, що відвідає Україну в серпні.