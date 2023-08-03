Арахамія: "слуг народу" виключатимуть з фракції за відмову голосувати за закони з міжнародними зобовʼязаннями

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що з неї виключатимуть депутатів, які відмовляються підтримувати необхідні законопроєкти. Йдеться про зміни, щодо яких Україна має зобовʼязання перед міжнародними партнерами, сказав він у інтервʼю "РБК-Україна".

Перед переговорами про вступ України до ЄС держава має виконати не лише сім критеріїв, про які відомо, а ще й ухвалити 37 євроінтеграційних законів. Не всі з них "популярні", сказав Арахамія.

За його словами, голоси за "непопулярний" закон про повернення податків на довоєнний рівень він збирав важко. Однак ухвалення документу було умовою для надання макрофінансової допомоги.

"На сьогодні вже, напевно, понад 60 копійок у кожній гривні, яка є у бюджеті, – це гроші іноземних партнерів. І якщо партнери вважають, що це потрібно зробити, після консультацій, на яких ми максимально чинили опір, але все одно це було поставлене як жорстка умова, – то я хочу чи не хочу, але я повинен збирати під це голоси і робитиму це. Звичайно, у нас дехто хоче бути популярним, сказати, що вони не будуть за щось голосувати, оскільки вважають, що для них так політично вигідніше", – заявив він.

Арахамія вважає, що ті, хто відмовляється підтримувати необхідні законодавчі зміни, яких вимагають міжнародні союзники, "нехай складають мандат, потім нехай йдуть на наступні вибори, коли вони будуть проводитись, та розповідають виборцям, які вони були гарні, коли за щось не проголосували". За словами депутата, зараз у "Слузі народу" таких людей декілька.

"Так, їх кілька, ми беремо їх у роботу, даємо останній шанс, показуємо їм результати важливих голосувань. Наприклад, з релігійних питань ми завжди маємо вільне голосування, з таких питань, як Стамбульська конвенція, – теж. А коли є міжнародні зобов'язання, взяті державою, я не бачу коридору для плюралізму думок, ці рішення треба просто виконувати, як обіцяли", – додав він.

Нагадаємо, що останнім часом фракція "Слуга народу" в парламенті позбулася декількох народних депутатів, але через те, що вони виїжджали за кордон. Днями виключили Андрія Холодова, який з січня 2023 живе за кордоном. Він склав мандат.Також у липні з фракції виключили Юрія Арістова, який катався на Мальдіви. Він також склав мандат.