Порошенко знову передав на фронт велику партію техніки

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко знову везе на фронт велику партію техніки на суму більше 10 млн грн. Частину цієї допомоги для військовихза його словами, профінансувала партія «ЄС».



Десантникам, артилеристам та бійцям президентськоі бригади підготували потужні тягачі, пересувні автомайстерні і лазне-пральні комплекси:





вантажівки йдуть у 132-й розвідбат командування Десантно-штурмових військ;

авторемонтні майстерні - у президентську бригаду;

тягачі DAF з маніпуляторами - артилеристам у 148-му бригаду;

«Ці DAFи куплені в тому числі за кошти партії «Європейська Солідарність». Я хочу подякувати партійцям, бо партія витратила ці гроші не на піар, не на бруківку, не на серіали – а на те, щоб закупити для українських військових разом із «Справою Громад» і Фондом Порошенка цю партію машин», – говорить експрезидент.



«І шість лазне-пральних комплексів. А загалом вже 70 батальйонів Збройних Сил отримали такі необхідні для них комплекси. Тут воїни можуть попрати свою форму, прийняти душ, підняти настрій і бойовий дух», – говорить Порошенко і додає: все це вже вирушає на фронт, і техніка розпочне свою службу у ЗСУ.