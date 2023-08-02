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В Мін'юсті вважають, що компенсації для постраждалих від агресії РФ будуть забезпечені

Вже створено міжнародний реєстр збитків від російської агресії.

В Мін'юсті вважають, що компенсації для постраждалих від агресії РФ будуть забезпечені
Фото: Вікіпедія/Adrian Grycuk

У Міністерстві юстиції вважають, що Україна зможе забезпечити компенсації для постраждалих від російської агресії попри ігнорування Росією рішень ЄСПЛ. 

Про це розповіла в інтерв’ю "Європейській правді" уповноважена Мін’юсту у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

Сокоренко погодилася з тим, що Росія однозначно відмовиться платити компенсації, які може присудити ЄСПЛ у майбутньому, та пригадала приклад ігнорування виплат Грузії, коли Росію ще не вигнали з Ради Європи. 

"Ми розуміли, що буде проблема з добровільним бажанням Росії виконувати рішення, які Україна, я впевнена, виграє. І, відповідно, я думаю, у всіх на слуху міжнародний компенсаційний механізм, який зараз створює Україна, і ми маємо колосальний прогрес", – зазначила Сокоренко.

Вона нагадала, що вже створено міжнародний реєстр збитків від російської агресії, у червні Рада Європи призначила його виконавчого директора. Зараз розробляють механізм подання заявок з підтвержувальними документами, на основі яких у майбутньому українці могли би отримати компенсації. 

На запитання про те, чи впевнена вона, що компенсації вийде забезпечити, Сокоренко відповіла: "Я впевнена в тому, що ця ідея з компенсаціями має право на життя і вона буде реалізована".

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Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Росію виплатити Грузії майже 129,8 млн євро компенсації за воєнні злочини у 2008 році.

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