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Нардеп Холодов пояснив, що складає депутатські повноваження через хворобу в родині

Він надіслав фракції "Слуги народу" звернення з роз'ясненням свого кроку.

Нардеп Холодов пояснив, що складає депутатські повноваження через хворобу в родині
Андрій Холодов

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов надіслав звернення до фракції, у якому пояснив, чому складає свої повноваження.

Текст звернення оприлюднила у телеграмі речниця партії Юлія Палійчук.

Холодов пояснив, що в його родину прийшла хвороба, тому він надалі не може "суміщати обов'язки глави сім'ї, займатись лікуванням дружини, дитини та одночасно бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради".

"Тому я прийняв рішення скласти повноваження народного депутата, щоб моє місце зайняла людина, яка може цілком присвятити себе цій роботі", - написав нардеп.

Фото: telegram/Юлія Палійчук

Він закликав колег підтримати у сесійній залі його заяву про складання депутатських повноважень.

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Нагадаємо, про те, що Холодов написав цю заяву, стало відомо напередодні. Опісля голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що Холодова виключили з партії.

Днями Верховна Рада позбавила мандата народного депутата Верховної Ради (фракція “Слуга народу”) Юрія Арістова. Його звинувачують у службовому підробленні - нардеп дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня включно, але медогляд фактично не проходив, перебуваючи на Мальдівах.

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