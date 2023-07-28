"Слуга народу" Кривошеєв подав заяву про вихід із партії

Депутат фракції "Слуга народу" Ігор Кривошеєв написав заяву про вихід з однойменної партії.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Я подав дві заяви - голові політичної ради партії "Слуга народу" Давиду Арахамії про вихід із політичної ради партії та голові партії "Слуга народу" Олені Шуляк про вихід із партії", - сказав Кривошеєв.

За його словами, рішення про вихід із партії "зріло давно". Причина йому - кадрова політика партії.

"Усім відомо про скандали з нардепами Арістовим та Тищенком... Вони покарані і ніби питання вичерпано - але треба визнати, що це кадрова проблема партії, і вона системна. Вони обидва - це результат кадрової політики партії", - пояснив Кривошеєв.

Він додав, що йому соромно, що раніше про це мовчав.

"Але є речі, про які зараз мовчати не можна. Я противник ініціатив Данила Гетьманцева, але він має безпрецедентний партійний мандат на просування своїх ідей. Було би дивно публічно його критикувати, будучи членом партії, саме тому я вирішив вийти з партії «Слуга народу", - додав нардеп.

На відео відреагував Арахамія.

"Я вважаю треба таке ж саме відео про вихід з фракції, треба бути сміливим до кінця", - написав він в коментарях. На що Кривошеєв відповів: "хочу дочекатись виходу з фракції численного батальйону «Ужгород», який в березні 22-го мав проблеми з добиранням в Київ на роботу. Це якщо ми про сміливість".

Нагадаємо, Ігор Кривошеєв був обраний до Верховної Ради у 2019 році від партії "Слуга народу". Під час президентських виборів 2019 року він очолював "Команду Зеленського" в Закарпатській області. Був довіреною особою Зеленського у ТВО №68.

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