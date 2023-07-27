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Порошенко: уряд має внести свій законопроєкт про електронне декларування

Нардеп закликав відновити норму.

Порошенко: уряд має внести свій законопроєкт про електронне декларування
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час виступу з трибуни парламенту закликав відновити електронне декларування, яке було запроваджене 8 років тому. Він наголосив, що це є однією з ключових умов європейської інтеграції України, повідомляє пресслужба "ЄС".

«Ми наполягаємо на відновленні електронного декларування. Але мені незрозуміло, чому уряд, який веде ці переговори, не вніс свій законопроєкт, а намагається грати в парламентську демократію», – зауважив Порошенко.

«Ми і наша команда свій законопроєкт внесли у 2015 році – 8 років тому. Так само як і законопроєкти про державне управління, про корпоративне управління, про децентралізацію, незалежність антикорупційних органів. І на сьогоднішній день достатньо було просто це все не скасовувати і не перешкоджати нашому шляху до Європи», – заявив Порошенко.

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