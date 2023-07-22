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Порошенко фінансує нові розробки засобів РЕБ для ППО: захистити інфраструктуру Одеси та інших українських міст

Порошенко фінансує нові розробки засобів РЕБ для ППО: захистити інфраструктуру Одеси та інших українських міст

Петро Порошенко під час чергової поїздки на фронт повідомив про фінансування науково-дослідних конструкторських розробок для засобів радіоелектронної боротьби. П’ятий Президент наголосив: протиповітряна оборона це пріоритет номер один для захисту об’єктів експортної інфраструктури – перш за все Одещини і всього Півдня України, йдеться у повідомленні "Євросолідарності"

Під час зустрічі з військовими Петро Порошенко також передав у підрозділ ППО дві вантажівки DAF. Хлопці кажуть: такі "конячки" на фронті дуже потрібні, і працюють вони 24 на 7. 

"Ми неодноразово зверталися до волонтерів із проханням надати нам всюдихідні вантажівки. От сьогодні прийшли ці красені – DAFи, найближчим часом вони будуть працювати вже в польових умовах. Ці вантажівки використовуються і для евакуації особового складу, і для перевезення будь-яких вантажів та техніки на причепах", – пояснює представник підрозділу ППО. 

"Ми матимемо можливість посилити нашу протиповітряну оборону, радіотехнічні засоби. Чому це зараз важливо? путін намагається організувати голод в світі через блокаду чорноморських портів України. Він розуміє наслідки атаки на кораблі, бо це вже міжнародне піратство і це передбачає відповідні дії по відношенню до російського флоту по всьому світу. Тому він робить атаку на порти. Він робить атаку на Одесу. Я народився в Одеській області, і це б’є по моєму серцю", – зазначив Порошенко. 

"Ми маємо протиповітряною обороною захистити Одесу, Миколаїв, Херсон. Порти, інфраструктуру від ударів ракет. Тому скажу поки що без деталей – ми фінансуємо науково-дослідні конструкторські розробки для унікальних засобів радіоелектронної боротьби. Якщо все у нас буде вдало, будемо садити «Шахеди», зупиняти «Орлани», «Ланцети».  Фінансування під це Фонд вже відкрив", – зазначив Порошенко. 

Він також нагадав, що ще з 2014 року розпочав свою президентську каденцію з відновлення систем ППО навколо Києва. "Протиповітряна оборона зараз вирішує дуже багато", – наголошує Порошенко.

Військові частини одного з корпусів Сухопутних військ ЗСУ також отримали два комплекси "H10 Poseidon" – це шість планерів та два пункти управління на базі вантажівок DAF, а також два лазне-пральних комплекси на причепах.

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