Глава МЗС Гватемали прибув до України

Він зустрівся із першою заступницею міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою.

Глава Міністерства закордонних справ Гватемали Маріо Адольфо Букаро Флорес прибув до України.

Про повідомила у Twitter Еміне Джапарова.

"Провела плідну зустріч із міністром закордонних справ Гватемали Маріо Букаро. Сьогоднішній візит до України є потужним свідченням унікального характеру відносин і дружби між Україною і Гватемалою", – зазначила перша заступниця міністра.

Джапарова додала, що на зустрічі обговорювалася підготовка третього саміту "Кримської платформи" та кроки з реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського.

Had a fruitful meeting with 🇬🇹 Foreign Minister @MarioBucaroGT. Today’s visit to🇺🇦is a powerful sign of the unique nature of relations & friendship between🇺🇦 & 🇬🇹. We discussed preparation of #CrimeaPlatform third Summit & steps to implement @ZelenskyyUa's #PeaceFormula. pic.twitter.com/aY4Oyd4hO3 — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) July 21, 2023

Нагадаємо, у травні голова МЗС України Дмитро Кулеба здійснив перший в історії візит міністра закордонних справ до Гватемали. Головний дипломат України взяв участь у Раді міністрів Асоціації Карибських держав, до якої входять 25 країн.