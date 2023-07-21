На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, загинула жінка (оновлено)
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, загинула жінка (оновлено)
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Андрій Єрмак: «Процедура набуття членства в НАТО - це швидше, ніж для Євросоюзу»
Терориста Гіркіна затримали за статтею про екстремізм, – росЗМІ (оновлено)
Терориста Гіркіна затримали за статтею про екстремізм, – росЗМІ (оновлено)
Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
Міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Кінець епохи Рютте. З політики йде важливий союзник України
Кінець епохи Рютте. З політики йде важливий союзник України
Данілов пообіцяв Росії "неприємні сюрпризи" від армії та флоту дронів
Данілов пообіцяв Росії "неприємні сюрпризи" від армії та флоту дронів
Море проблем. “Це локальна катастрофа для нашої північно-західної частини Чорного моря”
Море проблем. “Це локальна катастрофа для нашої північно-західної частини Чорного моря”
"Сенс Банк" продовжить обслуговувати фізичних осіб під час націоналізації
"Сенс Банк" продовжить обслуговувати фізичних осіб під час націоналізації
ГоловнаПолітика

Глава МЗС Гватемали прибув до України

Він зустрівся із першою заступницею міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою.

Глава МЗС Гватемали прибув до України
Фото: Еміне Джапарова

Глава Міністерства закордонних справ Гватемали Маріо Адольфо Букаро Флорес прибув до України.

Про повідомила у Twitter Еміне Джапарова.

"Провела плідну зустріч із міністром закордонних справ Гватемали Маріо Букаро. Сьогоднішній візит до України є потужним свідченням унікального характеру відносин і дружби між Україною і Гватемалою", – зазначила перша заступниця міністра.

Джапарова додала, що на зустрічі обговорювалася підготовка третього саміту "Кримської платформи" та кроки з реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, у травні голова МЗС України Дмитро Кулеба здійснив перший в історії візит міністра закордонних справ до Гватемали. Головний дипломат України взяв участь у Раді міністрів Асоціації Карибських держав, до якої входять 25 країн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies