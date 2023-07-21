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У Раді зареєстрували заяву про відставку Олександра Ткаченка

Вона буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.

У Раді зареєстрували заяву про відставку Олександра Ткаченка
Фото: facebook/Олександр Ткаченко

У Верховній Раді зареєстрували заяву про відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Про це повідомив у Facebook голова ВР Руслан Стефанчук.

"Прошу звільнити мене з посади міністра культури та інформаційної політики України за власною ініціативою відповідно до пункту 4 статті 18 закону України "Про Кабінет міністрів України", – йдеться у заяві.

Стефанчук додав, що заява Олександра Ткаченка буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.

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Нагадаємо, ввечері 20 липня очільник Мінкультури Олександр Ткаченко приніс голові уряду Денису Шмигалю заяву про відставку. 

Президент Володимир Зеленський попросив главу уряду Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Також Зеленський запропонував Шмигалю знаходити позабюджетні кошти на проєкти, які зараз справді потрібні.

Раніше стало відомо, що Державне підприємство “Мультимедійна платформа іномовлення України” виділяє 33 млн гривень на серіал з робочою назвою “Інгулець” компанії “Прототип продакшн” ведучого “1+1” Юрія Горбунова. 

Розглянути питання відставки міністра Ткаченка декілька разів просили в петиціях. Шмигаль тоді сказав, що встановити факти та обставити для звільнення міністра культури неможливо. 

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