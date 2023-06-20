Неможливо встановити факти та обставини для звільнення міністра культури Ткаченка, - Шмигаль

Сам міністр Ткаченко також відкинув звинувачення на свою адресу.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, посол України у Франції Вадим Омельченко та мер Одеси Геннадій Тр

Підстав для ініціювання звільнення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка наразі немає.

Про це повідомив голова уряду Денис Шмигаль у відповідь на електронну петицію щодо необхідності звільнення Ткаченка.

"Зі змісту петиції, що розглядається, неможливо встановити факти та обставини, які давали б чіткі підстави для здійснення прем'єр-міністром України своїх повноважень з порушення перед Верховною Радою України питання щодо звільнення міністра культури та інформаційної політики Ткаченка О.В.", - відповів Денис Шмигаль автору петиції Юрію Шияну.

Також у відповіді зазначається, що міністр Ткаченко надіслав лист на адресу Секретаріату уряду, в якому міністр відкидає викладені в петиції звинувачення.

Нагадаємо, 2 червня петиція з вимогою відставки Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики, розміщена на сайті звернень до Кабміну, набрала необхідні 25 тис. голосів.

У петиції йшлося про необхідність зробити подання до Верховної Ради про звільнення з посади міністра Олександра Ткаченка у зв’язку "з неналежним виконанням своїх посадових обов’язків".