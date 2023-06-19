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Потерпілі від підтоплення на Херсонщині та Миколаївщині отримають по 5 тис. грн

560 млн грн підуть на одноразові виплати постраждалим.

Потерпілі від підтоплення на Херсонщині та Миколаївщині отримають по 5 тис. грн
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба КМУ

Кабінет міністрів встановив порядок виплати одноразової матеріальної допомоги в розмірі 5 тис. грн для осіб, які мешкають у зоні підтоплення в Херсонській та Миколаївській областях.

Про це у Телеграм повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.

"Уряд уже виділив майже 2,5 млрд грн для забезпечення Півдня України питною водою. Також 980 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямовано на виплати компенсацій людям, чиї будинки були пошкоджені або зруйновані внаслідок теракту на Каховській ГЕС. Ще 560 млн грн підуть на одноразові виплати постраждалим", - пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, що підтоплений мікрорайон Херсона Острів почнуть під'єднувати до енергомережі вже в середині цього тижня. 

Також втратити доступ до питної води через руйнування Каховської ГЕС можуть до 800 тисяч людей. Серед головних викликів для постраждалих від затоплення територій є забруднення ґрунтів.

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