У Київській області в рамках UNITED24 проводять відновлення 7 багатоквартирних будинків, пошкоджених через збройну агресію Росії.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Один із об’єктів, де вже стартували роботи, відвідали сьогодні з керівником Програми розвитку ООН Ахімом Штайнером, помічницею Генсека ООН Іваною Живковіч, заступницею міністра інфраструктури Наталією Козловською. Це будинок в Ірпені по вул. Київська, 53. Його частково знищили росіяни під час артилерійського обстрілу у березні минулого року. Відновленню підлягають 46 квартир. Крім Ірпеня, вже ведуться активні роботи на об'єктах у Гостомелі, Бородянці, Мілі, Бузовій", - написав Кравченко.

Він зазначив, що до кінця липня розпочнеться відновлення ще 11 багатоквартирних будинків. Відновлення всіх будинків завершиться до кінця року. Буде відновлено 3 багатоповерхівки в Гостомельській, 4 - Дмитрівській, 4 - Бородянській та 7 - Ірпінській громадах. У включених до програми відновлення будинках до повномасштабного вторгнення РФ мешкали понад 4 тисячі жителів.

Фото: Руслан Кравченко

Фото: Руслан Кравченко

Фото: Руслан Кравченко

Нагадаємо, що Кабінет міністрів розробив механізм компенсацій за пошкоджені та зруйновані будинки для жителів Херсонської області, які постраждали внаслідок вчиненого Росією підриву Каховської ГЕС.