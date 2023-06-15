Вдихнути нове життя у старовинну будівлю на Рейтарській

Девелоперська компанія НЕСТ заявила про амбітний план провести реконструкцію будівлі Київської земської управи на вулиці Рейтарській. Оскільки локація має охоронний статус, забудовник має намір підійти до проекту дбайливо і з максимальним збереженням автентичного вигляду будівлі.

За задумом проектантів, тут повстане надсучасний бізнес-центр REITER HALL, в якому, тим не менше, буде збережено архітектурний стиль та саму атмосферу архітектурної пам’ятки, що має вагоме значення для столиці.

Ба більше, переконують у компанії, це буде унікальний сегмент нерухомості в столиці України. Його оригінальність полягає в тому, що зусиллями вітчизняних та європейських архітекторів вдасться поєднати історичну унікальність та передові технічні ріщення. У компанії свідомі того, що до будівель, які мають статус історичної пам’ятки потрібен особливий підхід адже гармонійна інтеграція нових проектів до історичного середовища міста є одним з приорітетів компанії.

Аби отримати дозвіл від низки інституцій, треба подавати на їхній розгляд не просто детальний план реконструкції об’єкту, а грамотне обґрунтування архітектурної ідеї. До цього компанії НЕСТ не звикати. За свою понад 25-річну історію існування вона має успішний досвід планування і будівництва в історичній частині Києва.

Варто згадати втілені в життя проекти в середмісті Києва – на вулицях Жилянській, Михайлівській , Бульварно-Кудрявській. А це більш ніж півмільйона квадратних метрів житлової та комерційної нерухомості . Престижний ЖК «Покровський Посад», бізнес-центри HILLFORT Business Mansion та «Ренесанс» – всі вони мають «автограф» компанії НЕСТ.

Проект нового бізнес-центру REITER HALL обіцяє стати не тільки черговою візитною карткою компанії, а й окрасою столиці. Як кажуть у НЕСТ, своєрідним магнітом, здатним притягувати не тільки киян, а й гостей столиці, в тому числі бізнес-спільноту з усього світу.

Відкриття надсучасного бізнес-центру заплановане на 2025 рік. За два роки компанії належить зробити чимало. Найперше та головне завдання – відреставрувати історичну будівлю Київської земської управи. Усі дозвільні документи, необхідні для початку відновлювальних робіт, зібрані в об’ємну теку. Дозволи на початок реставраційних робіт надали Інститут археології НАН України, Міністерство культури, молоді та спорту, Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації.

До переліку документів додасться і результат міжнародної незалежної експертизи – сертифікат LEED, який будівля отримає після закінчення будівництва. Це свідчить про екологічність матеріалів та сучасність технологій, які використовує девелопер НЕСТ.

Компанія особливо прискіпливо поставилась до ідеї реконструкції історичної пам’ятки древнього Києва. Бо ж треба не просто зберегти архітектурну пам’ятку, а й вдихнути в неї нове життя та органічно інтегрувати до міського простору. Таких проектів у столиці небагато.

Задля відновлення споруди застосують новітні технології і сучасні будівельні матеріали. При цьому, як зазначають у компанії, будівля залишиться у своєму первісному вигляді, хоча й буде осучаснена. В усякому разі, автори ідеї запевняють, що «генетика» буде максимально збережена. А термін другого життя пам’ятки подовжиться щонайменше на століття.

У своєму проекті НЕСТ спирається на досвід та найкращі європейські практики – для реконструкції будівлі на Рейтарській, окрім відомого українського архітектора Андрія Пашенько, залучили одне з провідних архітектурних бюро Швеції, чиї творчі задуми успішно втілюються по всьому світу.

«Інноваційні рішення, делікатний підхід до культурного і фізичного контексту мегаполісу, доцільність і естетика проекту – таких критеріїв дотримується компанія, — заявляє її керівник Еміль Соловйов. – Це, власне, наш своєрідний почерк, який НЕСТ виробила за більш, ніж 25 років роботи на ринку».