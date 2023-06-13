Представник України підтримав обрання росіянина головою підкомітету ISO з арктичних операцій

Підкомітет ISO/TC 67/SC 8 “Арктичні операції” очолив представник РФ, співробітник “Газпром нафти” Сергій Баранов, чию кандидатуру підтримав, зокрема, представник України.

Про це йдеться у протоколі голосування за призначення голови підкомітету.

Обрання Серія Баранова головою підкомітету “Арктичні операції” на два роки підтримали представники 14 країн, зокрема України.

Фото: Скріншот з протоколу голосування

В ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) Україну представляє Національний орган стандартизації ДП “УкрНДНЦ”. Хто персонально проголосував за обрання представника РФ, у документі не вказано.

Як вказано у аналітичній системі Youcontrol, ДП “УкрНДНЦ” очолює Олег Швидкий. Організація підпорядковується Міністерству економіки України, яке очолює Юлія Свириденко.

Підкомітет “Арктичні операції” входить до комітету ISO/TC 67 “Нафтова та газова промисловість, включно із низьковуглецевою енергетикою”.

За призначення представника РФ голосували Аргентина, Австрія, Бахрейн, Китай, Іран, Корея, Кувейт, Мексика, Катар, Російська Федерація, Саудівська Аравія, Іспанія, Таїланд та Україна.

Проти голосували Канада, Данія, Фінляндія, Норвегія та Великобританія.

Утримались при голосуванні Австралія, Бельгія, Бразилія, Кіпр, Франція, Німеччина, Індонезія, Ірландія, Італія, Японія, Казахстан, Нідерланди, Португалія, Швеція та США.

Сергій Баранов з 2017 року працює в компанії “Газпром нафта”, з січня 2021 року очолює Управління криголамного забезпечення та безпеки навігації.

На компанію “Газпром нафта” були накладені санкції ще в 2014 році у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Зокрема, до санкцій, крім України приєднались країни Євросоюзу, США, Великобританія, Канада, Швейцарія, Австралія та Нова Зеландія.

Раду директорів компанії очолює Олексій Міллер, котрий належить до найближчого кола президента РФ Володимира Путіна.

Головою правління компанії є Олександр Дюков, котрий також очолює Російський футбольний союз.

Нагадаємо, в серпні 2022 року Служба безпеки України заблокувала роботу однієї з київських компаній, яка займалась оптовим продажем російських нафтопродуктів на сотні млн гривень. Підприємство входило до структури кремлівського монополіста "Газпром нафта".