Кабмін ухвалив рішення створити у восьми міністерствах і 12 регіонах посади заступників із відновлення

Шмигаль пояснив, що наявність такої посади дасть змогу "якісно підійти до планування проєктів і програм відбудови".

На засіданні 13 червня Кабінет Міністрів ухвалив рішення створити у восьми міністерствах і 12 регіонах посади заступників із відновлення.

Як повідомив на засіданні уряду прем'єр Денис Шмигаль, в КМУ уже створили посаду віце-прем'єр-міністра з питань відновлення.

"Утворено відповідне міністерство та державне агентство. У бюджеті сформували спеціальний Фонд подолання наслідків агресії. Розуміємо, що програма відновлення є пріоритетом для держави й усіх нас. Тому сьогодні Уряд ухвалює рішення про продовження цієї роботи: ми створюємо у 8 міністерствах та 12 регіонах посади заступників із відновлення", – сказав Шмигаль.

Він зауважив, що наявність такої посади дасть змогу "якісно підійти до планування проєктів і програм відбудови, а також формує додаткову відповідальність, прозорість і підзвітність для відбудови України".

Нагадаємо, минулого місяця Шмигаль анонсував створення таких посад у міністерствах, які реалізовують проєкти відновлення, та про 11 регіонів.