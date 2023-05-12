У низці міністерств та 11 областях створять посади заступника міністра/голови ОВА з питань відновлення, - Шмигаль

Мова йде про міністерства, які реалізовують проекти відновлення, та про 11 регіонів, які найбільше постраждали від війни.

У низці українських міністерств та 11 областях створять посади заступника міністра/голови ОВА з питань відновлення.

Про це а засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, мова йде про міністерства, які реалізовують проекти відновлення, та про 11 регіонів, які найбільше постраждали від війни, зокрема, Харківщина.

"Російські терористи завдали Україні значних руйнувань. Аби відновити все швидко та якісно, нам потрібна нова архітектура відновлення. У нас уже є Віце-прем’єр-міністр з відновлення, створене відповідне Агентство. Тепер започатковуємо посади заступників з відновлення у міністерствах та на місцях. Це дозволить пришвидшити процес підготовки проектів і зробити ці проекти якіснішими", - пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, торік у грудні Кабмін ухвалив рішення об'єднати Міністерство інфраструктури й Міністерство розвитку громад і територій. А Верховна Рада проголосувала за призначення Олександра Кубракова новим віцепрем'єром та очільником двох міністерств.