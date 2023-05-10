Миколаїв втратив орієнтовно 90% бізнесу, - мер

Миколаїв за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації втратив орієнтовно 90% бізнесу.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, інформує Інтерфакс-Україна.

"У Миколаєві майже немає виробництв. Тобто всі підприємства закрилися, багато підприємств релокувалися. Сьогодні місто виживає виключно за рахунок ПДФО військових. Але після закінчення війни може виникнути така ситуація, що ми припинимо отримувати і цей ПДФО, і нових коштів від наших платників податків не буде", - сказав він.

На його думку, щоб уникнути занепаду найбільш постраждалих від війни територій, необхідно вже сьогодні задіяти механізми стимулювання інвестицій.

"Сьогодні потрібно в тих регіонах, які зазнали найбільших руйнувань і які сьогодні є найризикованішими через близькість до кордону, створювати особливі економічні зони або щось подібне, щоб перекривати ризики тим інвесторам, які хочуть заходити, економічними, податковими інструментами, що дають змогу заробити. Тільки тоді інвестори повернуться, і локальні теж", - висловив думку міський голова Миколаєва.

Крім того, він зазначив, що вже сьогодні потрібно працювати над підготовкою робочої сили для майбутніх виробництв.

"Найбільша проблема для будь-якого інвестора - це робоча сила. Сьогодні вже потрібно працювати з місцевими громадами над підготовкою цієї робочої сили. Щоб було так: побудували підприємство через рік-два, а в них уже робітники стоять у черзі", - сказав Сєнкевич.

На його думку, люди теж повернуться до Миколаєва, якщо побачать можливість заробити, відновити своє житло і життєвий рівень.

Водночас мер Миколаєва зазначив, що поки що не відчуває підтримки такої ініціативи з боку уряду.

Нагадаємо, що влада Миколаєва підписала з німецькою компанією Boreal Light GmbH Меморандум про взаєморозуміння. Компанія встановить у Миколаєві 5 контейнерних опріснювальних систем на сонячних панелях.