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НАЗК відновив доступ до реєстру е-декларацій

Через збій доступ було обмежено.

НАЗК відновив доступ до реєстру е-декларацій
Фото: slovoidilo.ua

У зв'язку зі збоєм у роботі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування доступ до нього обмежили з 11:20 9 травня. Згодом доступ відновили.

Про це повідомило НАЗК.

Зазначається, що проводилися заходи з усунення помилки у роботі Реєстру. Про відновлення доступу до Реєстру декларацій обіцяли повідомити додатково.

Потім доступ до реєстру електронних декларацій було відновлено.

"Доступ до Реєстру декларацій відновлено", - додали у НАЗК.

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Нагадаємо, що у Приватбанку у суботу, 29 квітня, стався збій. Користувачі повідомляли, що мають проблеми зі зняттям готівки, а також з оплатою в терміналах та переказами на картки.

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