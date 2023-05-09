НАЗК відновив доступ до реєстру е-декларацій

Через збій доступ було обмежено.

У зв'язку зі збоєм у роботі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування доступ до нього обмежили з 11:20 9 травня. Згодом доступ відновили.

Про це повідомило НАЗК.

Зазначається, що проводилися заходи з усунення помилки у роботі Реєстру. Про відновлення доступу до Реєстру декларацій обіцяли повідомити додатково.

Потім доступ до реєстру електронних декларацій було відновлено.

"Доступ до Реєстру декларацій відновлено", - додали у НАЗК.

Нагадаємо, що у Приватбанку у суботу, 29 квітня, стався збій. Користувачі повідомляли, що мають проблеми зі зняттям готівки, а також з оплатою в терміналах та переказами на картки.