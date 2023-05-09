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Українські аграрії отримали ще 14 млн грн грантової допомоги на розвиток садівництва, - Мінагро

Від початку 2023 року виплачено понад 170 млн гривень державної підтримки  55 господарствам, а від початку дії програми - понад 224 млн гривень 71 суб’єкту господарювання. Урядова грантова програма передбачає підтримку малого і середнього бізнесу.

Українські аграрії отримали ще 14 млн грн грантової допомоги на розвиток садівництва, - Мінагро
Фото: Pixabay

Ще 14 мільйонів гривень грантової допомоги отримали аграрії на розвиток садівництва.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. 

“Ще 4 агропідприємства, що займаються садівництвом, ягідництвом та виноградарством, отримали 14 мільйонів гривень у рамках урядової грантової допомоги. За умовами програми, тепер ці підприємці повинні найняти 22 постійних та 758 сезонних працівників”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом від початку 2023 року виплачено понад 170 млн гривень державної підтримки  55 господарствам. Зокрема, 133 млн гривень отримали  48 агропідриємств на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства, ще 37 млн гривень - 7 господарств на теплиці.

Ця урядова грантова програма передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг – можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками «Своя справа»,  «Свій сад», «Своя теплиця», «Новий рівень». З початку дії програми вже виплачено понад 224 млн гривень 71 суб’єкту господарювання. 

Нагадаємо, сьогодні, 9 травня, Європарламент дав зелене світло призупиненню імпортних мит ЄС на український експорт сільськогосподарської продукції ще на один рік (з 5 червня 2023 року), щоб підтримати економіку країни. 

На початку травня Мінагро повідомляло, що українські аграрії отримали більше 14 млрд гривень кредитів за програмою “Доступні кредити”. Загалом за різними програмами кредитування господарства отримали понад 26 млрд гривень. 

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