Кабмін готує постанову про заборону імпорту з Молдови

Введення заборони вже погоджене та запущене у підготовку.

У відповідь на тимчасову заборону урядом Молдови експорту українського продовольства Кабінет міністрів України готує постанову про заборону молдовського імпорту.

Про це повідомив в коментарі Європейській правді заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка.

"Ми повідомили Кишинів – будь-яке обмеження з боку Молдови буде вважатися вкрай недружнім кроком і потягне за собою невідкладну заборону всього імпорту з Молдови", – сказав Качка.

Він додав, що введення заборони вже погоджене та запущене у підготовку.

Нагадаємо, Молдова має намір приєднатися до рішення Європейського Союзу про тимчасове обмеження імпорту зернових з України. Йдеться про введення тимчасового обмеження щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику походженням з України. Однак планується дозволити транзит зернових. Сьогодні міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля поінформував про цей намір українського колегу Миколу Сольського.

В свою чергу Сольський висловив незгоду з рішенням Молдови про заборону імпорту продовольства з України.