Польща вимагатиме від Євросоюзу санкцій проти імпорту сільгосппродукції РФ

Постійний представник Польщі при ЄС зазначив, що неприпустимо дозволяти Росії імпортувати сільськогосподарську продукцію в ЄС під приводом нібито продовольчої безпеки.

Постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садош заявив, що його країна вимагатиме від Європейського союзу запровадження санкцій проти імпорту сільгосппродукції РФ до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Ми вважаємо, що санкції щодо російської сільськогосподарської продукції повинні бути введені негайно, хоча б через проблеми, пов'язані з імпортом української продукції до ЄС. Наразі Європі не загрожує розрив ланцюга постачання сільськогосподарської продукції. Навіть навпаки. У нас є проблема з надлишками. Ми зараз вирішуємо проблему зі значно збільшеним імпортом сільськогосподарської продукції з України", - заявив Анджей Садош.

Нагадаємо, п'ять держав-членів ЄС хочуть продовжити обмеження імпорту товарів з України. Також Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина і Угорщина вимагають більше компенсації для своїх фермерів.

Наприкінці квітня Європейська Комісія і Польща досягли домовленості щодо заборони імпорту з України п’яти сільськогосподарських продуктів. Також ЄК виділила 100 мільйонів євро на підтримку фермерів п'яти країн, з яких Польща отримає майже 40 мільйонів євро.

Тоді МЗС України передало ноти протесту посольству Польщі і представництву ЄС через обмеження на імпорт агропродукції.

4 травня Західне регіональне управління Держприкордонслужби України попередило про можливе ускладнення руху вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" через акцію протесту польських перевізників. Того дня польська сторона призупинила оформлення вантажних автомобілів на в’їзному та виїзному напрямках. На виїзд з Польщі (в’їзд в Україну) пропускають лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин. 5 травня Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України закликало уряд Польщі розблокувати пункт пропуску.