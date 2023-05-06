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Польща вимагатиме від Євросоюзу санкцій проти імпорту сільгосппродукції РФ

Постійний представник Польщі при ЄС зазначив, що неприпустимо дозволяти Росії імпортувати сільськогосподарську продукцію в ЄС під приводом нібито продовольчої безпеки.

Польща вимагатиме від Євросоюзу санкцій проти імпорту сільгосппродукції РФ
Анджей Садош
Фото: EPA/UPG

Постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садош заявив, що його країна вимагатиме від Європейського союзу запровадження санкцій проти імпорту сільгосппродукції РФ до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна. 

"Ми вважаємо, що санкції щодо російської сільськогосподарської продукції повинні бути введені негайно, хоча б через проблеми, пов'язані з імпортом української продукції до ЄС. Наразі Європі не загрожує розрив ланцюга постачання сільськогосподарської продукції. Навіть навпаки. У нас є проблема з надлишками. Ми зараз вирішуємо проблему зі значно збільшеним імпортом сільськогосподарської продукції з України", - заявив Анджей Садош.

Нагадаємо, п'ять держав-членів ЄС хочуть продовжити обмеження імпорту товарів з України. Також Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина і Угорщина вимагають більше компенсації для своїх фермерів.

Наприкінці квітня Європейська Комісія і Польща досягли домовленості щодо заборони імпорту з України п’яти сільськогосподарських продуктів. Також ЄК виділила 100 мільйонів євро на підтримку фермерів п'яти країн, з яких Польща отримає майже 40 мільйонів євро.

Тоді МЗС України передало ноти протесту посольству Польщі і представництву ЄС через обмеження на імпорт агропродукції.

4 травня Західне регіональне управління Держприкордонслужби України попередило про можливе ускладнення руху вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" через акцію протесту польських перевізників. Того дня польська сторона призупинила оформлення вантажних автомобілів на в’їзному та виїзному напрямках. На виїзд з Польщі (в’їзд в Україну) пропускають лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин. 5 травня Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України закликало уряд Польщі розблокувати пункт пропуску.

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