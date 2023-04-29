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МЗС України передало ноти протесту посольству Польщі і представництву ЄС через обмеження на імпорт агропродукції

Українське відомство також закликало партнерів до пошуку збалансованого рішення на основі законодавства Євросоюзу, Угоди про асоціацію та "в дусі солідарності". 

МЗС України передало ноти протесту посольству Польщі і представництву ЄС через обмеження на імпорт агропродукції
речник МЗС України Олег Ніколенко
Фото: Пресслужба МЗСУ

Міністерство закордонних справ передало 28 квітня ноти до посольства Республіки Польща в Україні та представництва ЄС в Україні ноти через неприйнятність ситуації щодо торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України.

Про це повідомив речник МЗСУ Олег Ніколенко.

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За його словами, такі обмеження, "якими б причинами вони не обґрунтовувалися, не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС". 

"Існують всі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів ЄС та загалом безперешкодного транзиту усієї української продукції в інші країни як у межах, так і поза межами ЄС", - наголосив Ніколенко.

Речник міністерства додав що МЗС закликало партнерів до "пошуку збалансованого рішення на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та в дусі солідарності". 

"Лише так можна спільно успішно протидіяти російській повномасштабній агресивній війні проти України та вже зараз зміцнювати Єдиний ринок ЄС, учасником якого стане Україна", - підкреслив Ніколенко.

Нагадаємо, напередодні Європейська Комісія і Польща досягли домовленості щодо заборони імпорту з України п’яти сільськогосподарських продуктів. Угода містить зобов’язання Польщі та інших країн вийти з односторонньої блокади імпорту українського продовольства. Ці заборони замінять забороною ЄС на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику та соняшникової олії. 

Тим часом Польська молочна палата виступила проти заборони імпорту молочної продукції з України. Вона заявляє, що через такий крок польської влади молочний сектор країни може просто програти.

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