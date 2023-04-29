МЗС України передало ноти протесту посольству Польщі і представництву ЄС через обмеження на імпорт агропродукції

Міністерство закордонних справ передало 28 квітня ноти до посольства Республіки Польща в Україні та представництва ЄС в Україні ноти через неприйнятність ситуації щодо торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України.
Про це повідомив речник МЗСУ Олег Ніколенко.
За його словами, такі обмеження, "якими б причинами вони не обґрунтовувалися, не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС".
"Існують всі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів ЄС та загалом безперешкодного транзиту усієї української продукції в інші країни як у межах, так і поза межами ЄС", - наголосив Ніколенко.
Речник міністерства додав що МЗС закликало партнерів до "пошуку збалансованого рішення на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та в дусі солідарності".
"Лише так можна спільно успішно протидіяти російській повномасштабній агресивній війні проти України та вже зараз зміцнювати Єдиний ринок ЄС, учасником якого стане Україна", - підкреслив Ніколенко.
Нагадаємо, напередодні Європейська Комісія і Польща досягли домовленості щодо заборони імпорту з України п’яти сільськогосподарських продуктів. Угода містить зобов’язання Польщі та інших країн вийти з односторонньої блокади імпорту українського продовольства. Ці заборони замінять забороною ЄС на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику та соняшникової олії.
Тим часом Польська молочна палата виступила проти заборони імпорту молочної продукції з України. Вона заявляє, що через такий крок польської влади молочний сектор країни може просто програти.